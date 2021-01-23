Смартфон Xiaomi Mi Note 2 получил Android 11

Энтузиасты выпустили неофициальное обновление до Android 11 для смартфонов Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact и Xiaomi Mi Note 2. Первые два вышли в 2017 году под управлением Android 8.0, а последний – в 2016 году на Android 6.0.1. Для Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact получили неофициальную оболочку LineageOS 18.1, а Xiaomi Mi Note 2 – бета-версию Pixel Experience, которая может похвастаться лаунчером Pixel, обоями, значками и анимацией загрузки.

Напомним, что в оснащение Xiaomi Mi Note 2 входит 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей, загнутый на две кромки корпуса, с разрешением Full HD, процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 4070 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0, 22,56-Мп основная камера на сенсоре Sony IMX318, 8 Мп фронтальная камера, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC и порт USB Type-C.