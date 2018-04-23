Смартфон Xiaomi Mi6X точно получит процессор Snapdragon 660

Горячо ожидаемый многими смартфон Xiaomi Mi6X получит мощный процессор Snapdragon 660. Это подтверждает фото коробки девайса, которая также раскрывает 20-Мп фронтальную камеру с AI-функциями, двойную 20-Мп тыльную камеру и разъем USB-C. Согласно базе TENAA, аппарат оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, до 6 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатка пальцев на задней панели, аккумулятором на 2910 мАч и MIUI на Android Oreo. Официальный анонс Xiaomi Mi6X запланирован на 25 апреля.