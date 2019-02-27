Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил долгожданное обновление

Доступный флагманский смартфон Xiaomi Pocophone F1 всем хорош, но у него есть один небольшой минус. В смартфоне не предусмотрена возможность потокового воспроизведения HD-контента из Netflix, Amazon Prime Video и Hulu. А все из-за того, что аппарат не поддерживает защиту Widevine L1 от Google для предотвращения копирования и незаконного распространения видео. Сегодня наконец было выпущено обновление 9.2.25 для бета-версий прошивок, которое добавляет соответствующую функцию. По словам пользователей, Amazon Prime Video начинает работать сразу, а вот гораздо более популярный Netflix пока еще нет. Будем надеяться, что разработчики решат эту проблему.