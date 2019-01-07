Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил две новые версии

Компания Xiaomi выпустила две новые версии для доступного флагмана Xiaomi Pocophone F1, который стал одной из самых популярных моделей китайского производителя. Речь идет о новых расцветках Matte Yellow и Matrix Black, который теперь будут доступны наравне с Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red и Armoured Edition. Стоит заметить, что выход Xiaomi Pocophone F2 уже не за горами. Недавно инсайдер Бен Гескин заявил, что аппарат получит 6,39-дюймовый Full HD+-дисплей, топовый процессор Snapdragon 855 и предустановленную ОС Android 9.0 Pie.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.