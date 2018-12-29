Смартфон Xiaomi Pocophone F2 показали на качественном рендере

Сетевые источники опубликовали качественное компьютерное изображения смартфона Pocophone F2, который станет преемником очень успешного бюджетного флагмана Pocophone F1. Судя по рендеру, аппарат получит небольшой каплевидный вырез, вертикально ориентированную сдвоенную камеру и сканер отпечатков пальцев под ней. Недавно смартфон засветился в бенчмарке Geekbench, и полученные благодаря тестовому пакету данные озадачивают. В Geekbench испытали устройство на процессоре Snapdragon 845, а не на новом топовом чипсете Snapdragon 855. Если новый Pocophone будет построен на старой платформе, то он потеряет свою главную особенность – топовая производительность по доступной цене.