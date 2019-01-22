Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro будет стоить 100 долларов

Китайские источники поделились сведениями о доступном смартфоне Xiaomi Redmi 7 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат получит дисплей с каплевидным вырезом, как в Redmi Note 7, стеклянную заднюю панель, двойную основную камеру с модулям на 20 и 8 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев, восьмиядерный процессор Snapdragon 660, от 3 до 6 ГБ оперативной и от 64 до 128 ГБ флеш-памяти, поддержку быстрой зарядки и функцию распознавания лиц пользователей. Официальный анонс Xiaomi Redmi 7 Pro должен состояться до конца марта. Его цена составит 103 долларов за младшую версию.