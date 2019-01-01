Смартфон Xiaomi Redmi 7 получит экран с разрешением Full HD+ и размером диагонали 5,8 дюйма

Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 7, анонс которого должен состояться в начале этого года. Гаджет получит экран с разрешением Full HD+ и размером диагонали 5,8 дюйма. Основой аппарата станет процессор Snapdragon 710 и 4 Гбайт ОЗУ. Главный датчик изображения Sony IMX363 будет иметь разрешение 12 МП, а вспомогательный сенсор – 5 МП. В верхней части дисплея расположен вырез в форме небольшой капли для фронтальной камеры на 8 МП. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. На задней стороне корпуса размещен сканер для идентификации владельца по отпечаткам пальцев. О стоимости девайса пока не сообщается.