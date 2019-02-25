Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro показали на качественных рендерах

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал опубликовал качественные официальные рендеры Xiaomi Redmi Note 7 Pro, который будет представлен через несколько дней. Сегодня босс Redmi Лю Вейбинг подтвердил наличие сдвоенной тыльной камеры с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп, сканера отпечатков пальцев, аккумулятора на 4000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и стеклянной задней панели с градиентной расцветкой. По словам Агарвала, смартфон выйдет в двух версиях, которые будут отличаться камерами. Официальный анонс состоится уже 28 февраля.