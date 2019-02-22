Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro сравнили с Honor V20. Фото

Профильное издание Slashleaks опубликовало первое живое фото ожидаемого смартфона Redmi Note 7 Pro, который будет представлен уже через несколько дней. Самое интересное, что на снимке Redmi Note 7 Pro сравнивают с топовым смартфоном Honor V20. Аппарат Xiaomi выделяется градиентной сине-сиреневой расцветкой. Также отметим двойную 48-Мп камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. По предварительным данным, от Redmi Note 7 новинка будет отличаться 48-Мп датчиком Sony IMX586 вместо 48-Мп Samsung ISOCELL Bright GM1, чипсетом Snapdragon 675, а также до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет около 240 долларов, а его главным конкурентом считается еще не представленный Meizu Note 9.