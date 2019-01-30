Смартфон ZTE Axon 10 Pro получит Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне ZTE Axon 10, который проходит под обозначением ZTE A2020 Pro. Согласно данным тестового пакета, аппарат получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. В однопоточном тестировании смартфон набрал 3824 балла, а при использовании всех ядер – 10762 балла. Дата выхода и ориентировочная цена устройства пока неизвестны.

Напомним, что актуальный флагман ZTE Axon 9 Pro оснащается топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей, двойной основной камерой с модулями на 12 Мп (диафрагма объектива F/1.75) и 20 Мп (сверхширокоугольный объектив), фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (IP68), поддержкой Bluetooth 5.0, NFC, стереодинамики и ОС Android 8.1 с фирменной оболочкой ZTE.