Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G оценен в 300 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих 5G-смартфонов моделью Axon 11 SE 5G, которая будет стоить 280 долларов. Новинка оснащается новенькой восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, 6,53-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+ и врезанной селфи-камерой разрешением 16 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, а также квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Размеры устройства равны 162,7:76,3:8,8 мм. Расцветок будет две: синяя и перламутровая.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 11 SE 5G
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