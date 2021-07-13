Смартфон ZTE Blade A31 оценен в 7500 рублей

Компания ZTE дала старт российским продажам смартфона ZTE Blade A31, который оценен в 7490 рублей. Новинка характеризуется синей и серой расцветками, 5,45-дюймовым ISP-экраном с разрешением 720:1440 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A, селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 8 Мп, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, слотами для двух SIM-карт, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и GPS, разъемом microUSB, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой NFC для бесконтактной оплаты, предустановленной операционной системы Android 11 Go, габаритами 140:71:8,9 мм и массой 166 граммов.