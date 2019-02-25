Смартфон ZTE Blade V10 получил фронтальную камеру на 32 Мп

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade V10, главной особенностью которой стала фронтальная камера на 32 Мп с технологией Smart Selfie и объективом с диафрагмой F/2,0. Новинку также оснастили сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 5 Мп, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, платформой MediaTek Helio P70, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 3,5 мм разъёмом наушников, портом USB-C, двумя слотами для SIM-карт, гибридным слотом для карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. В России смартфон Blade V10 выйдет в апреле.