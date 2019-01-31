Смартфон ZTE Blade V10 получит 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 3100 мАч

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне ZTE Blade V10, официальный анонс которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2019. Утверждается, что аппарат получит 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P70, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в младшей версии, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в старшей, слот для карт памяти microSD, сдвоенную камеру на 16 и 5 Мп, фронтальную камеру на 8-Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор на 3100 мАч. Габариты устройства составят 158:75,8:7,5 мм, масса – 154 г.