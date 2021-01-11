Смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 получит 120-Вт зарядку

Китайский бренд Nubia, принадлежащий компании ZTE, поделился подробностями о смартфоне Red Magic 6. Итак, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888, подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, задней панелью из электрохромного стекла, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной операционной системой Android 11. При этом, поддержки беспроводной зарядки в смартфоне не будет.