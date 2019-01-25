Смартфон без отверстий Meizu Zero можно будет заказать уже в январе

Компания Meizu объявила о том, что 30 января на площадке коллективного финансирования в Китае стартует кампания по сбору денег на выпуск смартфона Meizu Zero. Тогда же будет объявлена цена устройства и дата его появления в продаже.

Напомним, что речь идет о первом в мире Android-смартфоне, в котором нет ни одного отверстия. Нет ни сканера отпечатков пальцев, ни громкоговорителя, ни микрофона, ни разъема для подзарядки. За звук здесь отвечает 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей с технологией mSound 2.0. Корпус здесь выполнен по технологии unibody и характеризуется объемным керамическим покрытием. Разумеется, здесь предусмотрена защита от воды и пыли согласно степени IP68. Зарядка выполняется посредством беспроводного зарядного устройства мощностью до 18 Вт.

Также новинку оснастили слотом eSIM, сенсорными емкостными поверхностями, чувствительными к силе нажатия (вместо боковых кнопок), основной камерой, как в Meizu 16th (Sony IMX 380 и IMX 350 разрешением 12 и 20 Мп), фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 845 (но вполне возможно, к моменту выходу его заменят на более новый Qualcomm Snapdragon 855), а также оперативной памятью LPDDR4X.