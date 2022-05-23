Смартфон-долгожитель Tecno Pova 3 показали на фото

Сетевые источники поделились живыми фото смартфона Tecno Pova 3, официальный релиз которого запланирован на 25 мая. Отметим огромный экран с вырезом для селфи-камеры, вертикальный блок основной камеры и глянцевую полоску на матовой задней панели.

По предварительным данным, смартфон получит 6,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальную камеру на 8 Мп, тройную основную камеру на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G88, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленную ОС Android 12 с фирменной надстройкой HiOS, боковой дактилоскоп, стереодинамики с поддержкой DTS и слот для карт microSD. Ориентировочная цена составляет 170 долларов.

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