Смартфон iPhone 11 представлен официально

2019-09-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone 11; [481]
Компания Apple официально представила смартфон iPhone 11, который пришел на смену модели iPhone XR. Новинку оснастили 6,1-дюймовым Liquid Retina-дисплеем с вырезом для фронтальной камеры, датчиков и громкоговорителя, фирменным чипсетом A13 Bionic, который называется производителем самым быстрым процессором на рынке, сдвоенной тыльной камерой с 12 Мп главным датчиком, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и отдельным ночным режимом, 12 Мп фронтальной камерой, поддержкой технологии Dolby Atmos, беспроводной зарядкой, поддержкой Wi-Fi 6, защитой от пыли и влаги и увеличенной по сравнению с предшественником автономностью. Смартфон появится в продаже 20 сентября по цене от 699 долларов.


Комментарии и отзывы iPhone 11
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