Смартфон iPhone 11 представлен официально

Компания Apple официально представила смартфон iPhone 11, который пришел на смену модели iPhone XR. Новинку оснастили 6,1-дюймовым Liquid Retina-дисплеем с вырезом для фронтальной камеры, датчиков и громкоговорителя, фирменным чипсетом A13 Bionic, который называется производителем самым быстрым процессором на рынке, сдвоенной тыльной камерой с 12 Мп главным датчиком, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и отдельным ночным режимом, 12 Мп фронтальной камерой, поддержкой технологии Dolby Atmos, беспроводной зарядкой, поддержкой Wi-Fi 6, защитой от пыли и влаги и увеличенной по сравнению с предшественником автономностью. Смартфон появится в продаже 20 сентября по цене от 699 долларов.