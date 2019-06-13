Смартфон iPhone XI получит ночной режим

Один из основателей XDA Developers Макс Вейнбах поделился информацией о следующих смартфонах компании Apple, которые будут представлены в сентябре этого года. По словам источника, купертиновцы создают ночной режим для камеры iPhone XI. Технология будет включаться автоматически в условиях низкой освещенности, хотя её можно будет активировать вручную и как отдельный режим. Утверждается, что функция будет сравнима по качеству с Night Sight в смартфонах Google Pixel и ночным режимом в флагманских моделях Huawei. Будет ли ночной режим добавлен в ныне актуальные смартфоны Apple, пока не сообщается.