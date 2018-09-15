Смартфон iPhone XS поставил рекорд в AnTuTu

Пару дней назад смартфон iPhone XS с новой SoC Apple A12 Bionic протестировали в бенчмарке Geekbench, который показал прирост на 20% по сравнению с предшественником. Сегодня аппарат испытали в AnTuTu, который учитывает не только CPU, но и GPU. Результат предсказуем – аппарат поставил рекорд этого бенчмарка, набрав 363 525 баллов. Предыдущее поколение iPhone набирало максимум 250 тысяч попугаев. Теперь осталось дождаться тестов в реальных приложениях.

Напомним, что iPhone XS и XS Max оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, двойную основную камеру на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE и слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае в качестве второй симки будет eSIM).