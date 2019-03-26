Смартфон iPhone mini получит 5-дюймовый экран и SoC A12 Bionic

В сети появились подробности о смартфоне iPhone mini, который станет преемником компакта iPhone SE. Утверждается, что дизайн передней панели будет списан с iPhone XS, а задняя панель будет похожа на iPhone SE. Размеры iPhone mini не будут сильно отличаться от iPhone SE.

Смартфону также прочат 5-дюймовый OLED-дисплей Super Retina разрешением 2080:960 пикселей, чипсет A12 Bionic, 12-Мп основную камеру со светосильным объективом F/1,8 и поддержкой записи 4К-видео с частотой 60 к/с, 7 Мп фронтальную камеру, функцию распознавания лиц FaceID второго поколения, аккумулятор на 1860 мАч с беспроводной зарядкой, защиту от пыли и влаги IP67, а также предустановленную iOS 13 с поддержкой ночного режима. Цена iPhone mini составит 849, 949 и 1099 долларов за версии с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти.