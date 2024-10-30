Смартфон iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite оценили в 560 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов флагманской игровой моделью iQOO 13, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Новинку также оснастили 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69. Смартфон оценен на китайском рынке в 560 долларов за базовую и 730 долларов за максимальную версии соответственно.

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