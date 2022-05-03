Смартфон iQOO Neo 6 SE дебютирует 6 мая

iQOO представила свой новый смартфон iQOO Neo 6 SE, который уже дебютирует 6 мая. Он придет на замену модели iQOO Neo 5 SE, выпущенной в прошлом году. В новейшем тизере iQOO раскрыл детали камеры телефона.

iQOO Neo 6 SE будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, которая такая же, как у Neo 6 , но отличается от 50-мегапиксельного объектива предшественника Neo 5 SE. Кроме того, 64-мегапиксельный сенсор будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Устройство получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Стоит отметить, что большинство характеристик аналогичны оригинальному iQOO Neo 6. Смартфон будет оснащен 6,62-дюймовым дисплеем с перфорацией и разрешением Full-HD+. Это будет OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Частота дискретизации касания составляет 1200 Гц, яркость 1300 нит и реализована поддержка HDR10+. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 SoC и батареей емкостью 4700 мАч.