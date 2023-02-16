Смартфон iQOO Neo 7 5G оценен в 360 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью IQOO Neo 7 5G, которая оценена в 360 и 410 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,68-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью 1000 кд/кв.м., разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Samsung ISOCELL GW3), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой FuntouchOS 13.