Смартфон itel A20 оценен в 50 долларов

Компания itel пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью A20, которая построена на 28-нанометровом 8-ядерном процессоре UniSoC SC7731E с тактовой частотой 1,3 ГГц. Новинку также оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 960:540 пикселей, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, съёмной батареей ёмкостью 2400 мАч, поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через интерфейс USB Type-C, основной и селфи-камерами разрешением 5 Мп и 2 Мп соответственно, предустановленной операционной системой Android 14 Go, дактилоскопическим сенсором, фронтальной вспышкой, слотом для карты памяти microSD и поддержкой касаний мокрыми пальцами. Смартфон оценен на дебютном угандийском рынке в эквивалент 50 долларов.