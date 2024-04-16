Смартфон от компании Polestar готов к запуску в Китае

Долгожданный смартфон Polestar, о котором на самом деле многие никогда в жизни не слышали, совсем скоро отправится в полноценный релиз. Устройство будет представлено 23 апреля в Китае — производитель заявил, что локальный рынок Поднебесной является его основным рынком сбыта, но стоит понимать, что устройство точно будет представлено и за его пределами. Но упор на Китай обусловлен тем, что китайский автомобильный гигант Geely владеет как Polestar, так и производителем смартфонов Meizu. А специалисты предполагают, что новый смартфон Polestar будет изготовлен именно компанией Meizu и, судя по внешнему виду нового гаджета, он будет частично основан на смартфонах Meizu 20 Pro или Meizu 20 Infinity.

Стоит отметить, что смартфон Polestar уже был замечен в Google Play и получил сертификацию для продажи в Китае в прошлом месяце — обычно это делается перед запуском гаджета, чтобы всё прошло более или менее гладко. И в преддверии запуска смартфона Polestar в китайских социальных сетях опубликовали тизер, который показывает, что новое устройство будет иметь экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2K+, симметричные рамки толщиной 2,2 мм по всему периметру дисплея, а также соотношение экрана к корпусу в 91,5%. Естественно, смартфон получит технологии на базе искусственного интеллекта, что крайне важно для любого современного устройства, плюс производитель обещает минимальную толщину корпуса и какие-то мелкие преимущества, о которых расскажут на релизе.