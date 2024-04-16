Смартфон от компании Polestar готов к запуску в Китае

Долгожданный смартфон Polestar, о котором на самом деле многие никогда в жизни не слышали, совсем скоро отправится в полноценный релиз. Устройство будет представлено 23 апреля в Китае — производитель заявил, что локальный рынок Поднебесной является его основным рынком сбыта, но стоит понимать, что устройство точно будет представлено и за его пределами. Но упор на Китай обусловлен тем, что китайский автомобильный гигант Geely владеет как Polestar, так и производителем смартфонов Meizu. А специалисты предполагают, что новый смартфон Polestar будет изготовлен именно компанией Meizu и, судя по внешнему виду нового гаджета, он будет частично основан на смартфонах Meizu 20 Pro или Meizu 20 Infinity.

Стоит отметить, что смартфон Polestar уже был замечен в Google Play и получил сертификацию для продажи в Китае в прошлом месяце — обычно это делается перед запуском гаджета, чтобы всё прошло более или менее гладко. И в преддверии запуска смартфона Polestar в китайских социальных сетях опубликовали тизер, который показывает, что новое устройство будет иметь экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2K+, симметричные рамки толщиной 2,2 мм по всему периметру дисплея, а также соотношение экрана к корпусу в 91,5%. Естественно, смартфон получит технологии на базе искусственного интеллекта, что крайне важно для любого современного устройства, плюс производитель обещает минимальную толщину корпуса и какие-то мелкие преимущества, о которых расскажут на релизе.
Смартфон Redmi Turbo 3 готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что презентация смартфона Redmi Turbo 3 состоится уже в этом месяце. Предполага…
Камерофон Honor Magic6 Ultimate появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Magic6 Ultimate и Magic6 RSR Porsche …
Из Apple ушёл ведущий инженер компании…
Сегодня западные журналисты сообщили, что ещё один ключевой руководитель компании Apple покинул гиганта и…
Redmi K70 получил версию на 12/512 ГБ памяти …
Компания Xiaomi представила в Китае новую конфигурацию памяти для смартфонов Redmi K70 и Redmi K70 Pro. О…
Redmi Note 13 Turbo получит мощный процессор…
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 13 Turbo, который еще не был представле…
Складной смартфон Vivo X Fold3 Pro оценили в 1385 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских складных смартфонов моделью X Fold3 Pro, которая обойдетс…
Смартфоны Realme 12 Pro установили рекорд продаж в Индии…
Недавно компания Realme уже отчитывалась об успехах смартфонов Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ на индийско…
Samsung для Galaxy A55 показали на фото …
Профильное издание Appuals опубликовало подборку фотографий еще не представленных официально смартфонов S…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor