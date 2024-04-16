Смартфон от компании Polestar готов к запуску в Китае

Стоит отметить, что смартфон Polestar уже был замечен в Google Play и получил сертификацию для продажи в Китае в прошлом месяце — обычно это делается перед запуском гаджета, чтобы всё прошло более или менее гладко. И в преддверии запуска смартфона Polestar в китайских социальных сетях опубликовали тизер, который показывает, что новое устройство будет иметь экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2K+, симметричные рамки толщиной 2,2 мм по всему периметру дисплея, а также соотношение экрана к корпусу в 91,5%. Естественно, смартфон получит технологии на базе искусственного интеллекта, что крайне важно для любого современного устройства, плюс производитель обещает минимальную толщину корпуса и какие-то мелкие преимущества, о которых расскажут на релизе.