Смартфон получил ОС Android 9 Pie и цену 19 300 рублей

Компания Huawei в Китая провела презентацию смартфона Nova 4e с 6,15-дюймовым экраном. Гаджет получит тонкий корпус, процессор Kirin 710, 4/6 Гбайт ОЗУ, флэш-массив на 128 ГБайт и ОС Android 9 Pie с графической надстройкой EMUI 9. Разрешение устройства составляет 2312 на 1080 пикселей. В верхней части дисплея расположен каплеобразный вырез. Главная камера получила три оптических модуля: основной с разрешением 24 МП, вспомогательный на 8 МП и сенсор глубины сцены на 2 МП. Предусмотрен аккумулятор на 3340 мА.ч. На китайских торговых площадках смартфон появится 28 марта. Приобрести новинку можно будет от 1999 юаней (19300 рублей) в зависимости от модификации.