Смартфон-ротатор LG Wing разобрали на видео

На YouTube-канале JerryRigEverything появился видео, посвященное смартфону-ротатору LG Wing. На этот раз вместо испытания на прочность, автор канал решил разобрать необычную новинку. Отметим множество механических деталей, а также довольно крупные и толстые металлические пластины.

Напомним, что смартфон характеризуется главным 6,8-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, 3,9-дюймовым вспомогательным G-OLED-экраном с разрешением 1240:1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, тыльной тройной камерой с модулями на 64 Мп, 12 и 13 Мп, выдвижной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой Qi, поддержкой 5G, модулем NFC, защитой от воды и пыли по степени IP54, толщиной 10,9 мм и массой 260 г.