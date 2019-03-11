Смартфон с большим экраном Vivo Y91C

Vivo Y91C построен на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой до 2,0 ГГц, выполненного по 12-нм техпроцессу. Для хранения данных предусмотрено 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объёмом до 256 ГБ. Аппарат оснащён аккумулятором повышенной ёмкости на 4030 мАч с поддержкой фирменной системы интеллектуального энергопотребления.Благодаря каплевидному вырезу 6,22-дюймовый экран Halo Full View занимает 88,6% фронтальной поверхности смартфона. Селфи-камера поддерживает технологию идентификации пользователя по лицу. Она позволяет быстро разблокировать устройство даже при недостатке освещения.Стоимость смартфона составит 8990 тысяч рублей.