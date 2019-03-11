Смартфон с двойной камерой Meizu Note 9

Сканер отпечатков пальцев с заявленной точностью распознавания 99% и скоростью срабатывания 0,2 секунды расположен на задней крышке корпуса. На нижнем торце аппарата находится решетка динамика, порт USB Type-C для зарядки и синхронизации смартфона и 3,5-мм разъем для наушников. На боковых гранях разместились физические кнопки включения, регулировки громкости и активации голосового помощника.Тыльная камера состоит из двух сенсоров: 48-мегапиксельного Samsung GM1 с объективом и вспомогательного с разрешением 5 Мп. Обе камеры получили поддержку алгоритмов для бьютификации селфи-снимков и распознавания сцены. Фронталка также берёт на себя функцию распознавания лица для разблокировки смартфона даже при плохом освещении. В список фотовозможностей вошёл и ночной режим съемки с ручной настройкой.Аппарат построен на базе мобильной платформы Snapdragon 675 с тактовой частотой процессора 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти Meizu Note 9 составляет 4 или 6 ГБ, встроенного флэш-накопителя — 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации. За графические возможности гаджета отвечает видеоускоритель Adreno 612 с поддержкой технологии Hyper Gaming, в AnTuTu смартфон смог набрать 182 448 «попугаев».Емкость встроенного аккумулятора новинки — 4000 мАч.Стоимость смартфона составит 238 долларов.