Смартфон с гигантским экраном Vivo X27 Pro

Технические характеристики включают связку Snapdragon 710 и 8/256 ГБ памяти, тройную камеру с основным 48-Мп сенсором Sony IMX 586, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Vivo Flash Charge и Funtouch OS 9 на Android 9 Pie с набором улучшалок Multi Turbo и голосовым ассистентом Jovi. Аппарат получит отложенный релиз в середине апреля, а потому информации о нем пока немного, но мы собрали все ключевые детали. Итак, позиционирование устройства стоит на трех китах: 6,7’’ дисплей с соотношением сторон 20,5:9 и высоким процентом полезной площади передней панели (заявлено 92,12%), выдвижная 32-Мп фронтальная камера с блоком мягкой вспышки, которая, по словам Vivo, значительно преображает качество фотографий в условиях низкой освещенности, и Hi-Fi ЦАП AKM AK4377A (аудиоразъем остался).О стоимости смартфона пока неизвестно.