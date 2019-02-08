Смартфон с хорошим аккумулятором Moto G7 Power

Компания Moto выпустила новый бюджетник. В отличие от «старшего брата», устройство оснастили одинарной тыльной камерой на 12 Мп. Разрешение фронталки не изменилось и составляет 8 Мп.Moto G7 Power — долгоиграющая модель с «усиленной» батареей на 5000 мАч. Как и G7, смартфон получил чипсет Snapdragon и 6,2-дюймовый дисплей, но разрешение последнего составляет 1520 x 720 точек, а вырез у него чуть шире. Под «капотом» — 3 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 32 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.