Смартфон с хорошим аккумулятором Umidigi One Max

В оснащении имеется NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей. На боковой грани установлен сканер для идентификации пользователя по отпечаткам пальцев. Воспроизведение звука осуществляется через стереофонические громкоговорители.Смартфон снабжен батареей на 4150 мАч. Аккумулятор поддерживает технологии быстрой зарядки: проводной на 18 Вт беспроводной на 15 Вт.В основу электронной схемы положен мобильный процессор Helio P23. Комплектация памяти представлена встроенным флэш-массивом на 128 ГБ и 4 ГБ «оперативки».Фронтальная камера имеет на вооружении оптический модуль на 16 МП с диафрагмой F/2.0. Главная камера гаджета состоит из двух оптических сенсоров, которые имеют разрешение 12 МП и 5 МП. Присутствует портретный режим.Дисплей новинки имеет размер диагонали 6,3 дюйма, обеспечивая четкость изображения стандарта HD+. Экран обладает соотношением сторон 19:9, занимая 91,5% лицевой поверхности устройства.О стоимости смартфона пока неизвестно.