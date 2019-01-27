Смартфон с хорошим дисплеем Meizu Note 8

Компания Meizu выпустила смартфон с большим экраном. Двойная основная камера, расположенная на задней крышке аппарата, состоит из сенсоров с апертурой f/1.9 на 12 Мп (Sony IMX 362) и 5 Мп с поддержкой портретной съёмки. Прямо под фотомодулем расположен сканер отпечатков пальцев. Meizu Note 8 работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной программной надстройкой Flyme 7. Ёмкость аккумулятора смартфона с поддержкой технологии быстрой зарядки составляет 3600 мАч.«Сердцем» смартфона стал восьмиядерный Snapdragon 632 от Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, работающий в тандеме с графическим ускорителем Adreno 506. Объём оперативной памяти аппарата — 4 ГБ, ёмкость расширяемого при помощи карт microSD встроенного накопителя — 64 ГБ.Аппарат с металлическим корпусом имеет IPS-дисплеем без выреза с разрешением 2160 x 1080 пикселей и олеофобным покрытием. Разговорный динамик, селфи-модуль и вспомогательные датчики разместились в верхней рамке экрана.О стоимости смартфона пока неизвестно.