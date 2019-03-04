Смартфон с крупным экраном Huawei Y6 2019

В модели используется аккумулятор емкостью 3020 мАч с фирменной интеллектуальной технологией энергосбережения, что обеспечивает до 10 часов автономной работы в сетях 4G, до 73 часов в режиме непрерывного прослушивания музыки и до 16 часов демонстрации видео.Смартфон получил мощную акустическую систему: встроенный высоковольтный усилитель (11 В) и технология Huawei Supersound позволяют достичь громкости 6 дБ. По результатам лабораторных тестирований, новинка звучит на 30% громче предшественников. Поддержка технологии объемного звучания 7.1 и режим вечеринки позволяет объединить до восьми смартфонов Huawei в единую акустическую систему. Встроенная FM-антенна позволяет слушать радио.Huawei Y6 2019 получил 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8 для съемки в любое время суток. Фронтальная камера на 8 Мп с выделенной вспышкой поддерживает интеллектуальные алгоритмы улучшения портретов. При наложении эффектов алгоритмы учитывают цвет и тон кожи.Для управления устройством пользователям предлагаются полноэкранные жесты. Например, свайп вверх от нижней границы позволяет перейти на домашний экран. Свайп от левого или правого края к центру возвращает на предыдущий экран. Свайп снизу-вверх с удерживанием активирует список недавно использованных приложений. Технология распознавания лиц дает возможность разблокировать устройство, не касаясь экрана, даже в условиях низкого освещения. Оптимизация встроенного накопителя сжимает предустановленные приложения, сохраняя дополнительные 2 ГБ для данных пользователя.О стоимости смартфона пока неизвестно.