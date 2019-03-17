Смартфон с мощным процессором Huawei nova 4e

Помимо продвинутых камер, смартфон оснастили 6,15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2312х1080). Он имеет сертификат TUV Rheinland, что гарантирует защиту глаз от вредного синего излучения. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Kirin 710, поддерживающий фирменную технологию GPU Turbo 2.0 для улучшения работы игр и снижения энергопотребления. Аппарат выпускается в двух версиях: с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 128 ГБ, причём его можно расширить.Основное внимание в nova 4e уделено камерам. Спереди в небольшом каплевидном вырезе разместилась камера с разрешением 32 Мп, умеющая делать качественные фото даже при недостаточном освещении. На обратной стороне сразу три модуля: основной на 24 Мп, дополнительный на 8 Мп, с широкоугольной оптикой с углом обзора 120 градусов, и датчик глубины резкости на 2 Мп. Имеется также поддержка искусственного интеллекта для автоматического улучшения снимков, в том числе в сложных условиях съёмки.Стоимость смартфона составит 342 доллара.