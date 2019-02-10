Смартфон с модным дизайном Ulefone S10 Pro

Любители прослушивания музыки в наушниках должны оценить наличие 3,5-мм аудиоразъема и выделенного аудиочипа AW8736. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3350 мАч. По заверениям производителя, смартфон может без подзарядки проработать до 9 часов в режиме разговора и до 23 часов — при воспроизведении музыки.Для удобной и быстрой разблокировки имеется сканер отпечатков пальцев, который срабатывает за 0,1 секунды. В качестве альтернативного способа подтверждения личности имеется функция распознавания лица по более чем 500 точкам.Смартфон получил двойную основную камеру с модулями на 16 и 5 Мп с поддержкой разных режимов съёмки, включая размытие фона. Для видеозвонков и селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронталка.Стоимость смартфона составит 4000 тысячи рублей.