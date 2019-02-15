Смартфон с необычным дизайном Sony Xperia XA3

Диагональ дисплея Xperia XA3 составит 5,9 дюйма при разрешении 2560х1080 пикселей. Смартфон может быть построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 660. Кроме того, ожидается выход 6,5-дюймового Xperia XA3 Ultra.На обратной стороне можно рассмотреть двойную камеру. По слухам, разрешение одного из сенсоров будет достигать 23 Мп. О втором модуле ничего не сообщается.Sony Xperia XA3 действительно будет выглядеть, как на недавних рендерах. Смартфон получит вытянутую форму с весьма нетипичным соотношением сторон дисплея 21:9. По имеющейся информации, Sony называет такое решение CinemaWide. Нижняя и боковые рамки будут минимальной толщины, а вот верхняя выглядит большой.О стоимости смартфона пока неизвестно.