Смартфон с огромным дисплеем OPPO F11 Pro

На задней панели находится сканер отпечатков пальцев. За питание отвечает батарея на 3500 мАч с функцией быстрой зарядки на 20 Вт. Хотя смартфон снабжен симметричным портом USB-C, разработчик оставил стандартный аудиоразъем для наушников на 3,5 мм.Аппаратная схема базируется на мобильном процессоре MediaTek Helio P70. Набор памяти включает в себя встроенный флэш-модуль на 128 ГБ и 6 ГБ «оперативки».Экран лишен каких-либо вырезов и отверстий. Камера для селфи-снимков скрыта внутри корпуса и извлекается в случае необходимости при помощи выдвижного механизма. Разрешение фронтальной камеры имеет величину 20 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.