Смартфон с повышенной выживаемостью Oukitel WP2

Аппарат выполнен в ударопрочном корпусе с металлическими вставками, что позволяет ему выдерживать удары и падения. По стандарту IP68 смартфон может без последствий находиться на глубине более одного метра в течение получаса. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass, устойчивым к появлению царапин. Из дополнительных «экстремальных» особенностей Oukitel WP2 также стоит отметить наличие мощной светодиодной вспышки, способной заменить фонарик дома или в походе.Смартфон получил большой 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. С такой диагональю не нужен отдельный планшет для чтения, просмотра видео, навигации или игр. Мощности восьмиядерного процессора MediaTek MT6750T в паре с 4 ГБ оперативной памяти достаточно для всех повседневных задач, таких как веб-сёрфинг и переписка в мессенджерах. А для хранения данных доступно 64 ГБ встроенного хранилища. По заверениям производителя, аккумулятора ёмкостью 10 000 мАч хватает на 50 часов автономной работы в режиме разговора или 15 часов воспроизведения видео. Благодаря модулю NFC смартфон можно использовать для оплаты покупок с помощью Google Pay.Стоимость смартфона составит 130 долларов.