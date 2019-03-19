Смартфон с продвинутой камерой Vivo X27

Гаджет оснастят модулем геопозиционирования GPS –ГЛОНАСС, беспроводными адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Помимо симметричного порта USB-C, будет присутствовать и обычный аудиовыход на 3,5 мм.Экранная матрица обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей, размер диагонали экрана составляет 6,39 дюйма. Панель изготовлена по технологии Super AMOLED. По имеющейся информации, смартфон получит дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей.Электронная начинка смартфона основана на 8-ядерном мобильном чипсете Snapdragon 710, в состав которого входит видеоконтроллер Adreno 616. Кроме того, у гаджета будет солидный арсенал памяти: до 8 ГБ «оперативки» и до 256 ГБ встроенного флэша. Энергообеспечение возложено на мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч.На задней панели разработчик поместил камеру, состоящую из трех оптических блоков. Утечки приписывают им разрешение 48 МП, 13 МП и 5 МП. Селфи-камера получит выдвижную конструкцию и датчик изображения на 16 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.