Смартфон с продвинутой начинкой Ulefone Armor 6

Чип NFC и поддержка Google позволяют оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте без необходимости носить с собой наличные и банковскую карту. За безопасность хранения данных на устройстве отвечают сканер отпечатков пальцев и функции распознавания лица.Ulefone Armor 6 построен на базе процессора Helio P60 с выделенным блоком для обработки функций искусственного интеллекта и имеет 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного накопителя. На большом 6,2-дюймовом экране с разрешением Full HD+ (2246 x 1080) удобно смотреть фильмы, читать книги или строить маршрут по карте. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает до двух дней полноценного использования смартфона. Также имеется поддержка быстрой и беспроводной зарядки по стандарту Qi (10 Вт). Смартфон выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, ТПУ и поликарбоната, который бережёт начинку от повреждения при ударах. Также он соответствует стандартам надёжности IP68, IP69K и MIL-STD-810G: защищён от воды и пыли, ему не страшны перепады давления и температуры, повышенная влажность, тряска и другие экстремальные условия.Ulefone Armor 6 — защищённый по военному стандарту смартфон с продвинутой начинкой. Он получил большой 6,2-дюймовый экран, производительный восьмиядерный процессор и емкий аккумулятор на 5000 мАч. А также модуль NFC, что редкость для аппаратов такого форм-фактора. Для демонстрации надёжности гаджета производитель поделился видео с его испытаниями.Стоимость смартфона составит 399 долларов.