Смартфон с тонким корпусом Ulefone Power 3L

Основная камера в смартфоне двойная с сенсорами на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп поддерживает режим бьютификации и используется для сканирования лица при разблокировке. Также защитить доступ к гаджету можно с помощью сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Основная камера в смартфоне двойная с сенсорами на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп поддерживает режим бьютификации и используется для сканирования лица при разблокировке. Также защитить доступ к гаджету можно с помощью сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Аккумулятор ёмкостью 6350 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт. По заверениям производителя, одного заряда хватает на 64 часа разговоров по телефону, 46 часов прослушивания музыки, 12 часов беспрерывного воспроизведения видео или 10 часов игр. Кроме того, поддержка OTG позволяет заряжать от новинки другие устройства.О стоимости смартфона пока неизвестно.