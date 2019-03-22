Смартфон с тройной камерой Vivo X27

2019-03-22, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Vivo X27; [68]
Вместе с Vivo X27 был представлен X27 Pro. Он получил такой же процессор Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти, а вот диагональ дисплея в нем увеличена до 6,7 дюйма. Кроме того, смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев. Еще одним отличием является фронтальная камера с более высоким разрешением на 32 Мп и дополнительной светодиодной вспышкой. Также Pro-версия получила ЦАП AKM AK4377A и модуль NFC для бесконтактных платежей.Основная камера в Vivo X27 тройная с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX 586, 13-мегапиксельным сенсором с широкоугольным объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины. Смартфон поддерживает функции искусственного интеллекта для автоматического улучшения фотографий. Выдвижная фронталка с разрешением 16 Мп помимо селфи используется для сканирования лица при разблокировке.Vivo X27 снабдили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080) и соотношением сторон 19,5:9. Рамки со всех сторон минимальные, и даже нижняя практически не отличается от остальных трёх. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 710 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Также будет доступна облегченная версия со Snapdragon 675 и 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. Модификация на Snapdragon 710 дополнительно поддерживает быструю зарядку Flash Charge.Стоимость смартфона составит 569 долларов.


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