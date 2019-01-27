Смартфон со сворачивающимся экраном

Компания LG выпустила необычный смартфон. На левой части устройства расположен небольшой дисплей, отображающий различную информацию — погоду, календарь, время, уровень заряда и так далее. Правая часть корпуса оснащена физической кнопкой Home.По обеим сторонам расположены элементы корпуса, внутрь которых (или одного из них) сворачивается экран. При необходимости владелец может вытянуть весь дисплей целиком или частично. В полностью развёрнутом виде устройство предполагает возможность работы сразу с тремя приложениями в режиме многозадачности.Необычный гаджет оснащён гибким сенсорным дисплеем, который может быть не просто согнут, а скручен в форме трубки. Аппарат также снабдили вспомогательным дисплеем на неподвижной части корпуса и укомплектовали стилусом. Сообщается и о возможности прикрепить к будущей новинке несколько камер, включая специальный модуль для получения 3D-снимков.О стоимости смартфона пока неизвестно.