Смартфон vivo T5 5G получил основную камеру с сенсором Sony IMX882

vivo T5 5G появится на индийском рынке уже в ближайшие дни. До официального анонса производитель постепенно раскрывает ключевые особенности новинки. На этот раз компания поделилась подробностями о камерах устройства. Согласно публикации в соцсети X, аппарат получит главный задний модуль на 50 мегапикселей, оснащённый системой оптической стабилизации с четырьмя осями. Таким образом, съёмка даже при дрожании рук или в движении должна оставаться достаточно чёткой. Сведения о камере также подтверждаются на странице смартфона на площадке Flipkart. Там указано, что основной датчик — это Sony IMX882. Кроме него, на тыльной стороне разместится сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей. Для любителей селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 мегапикселя.

Отдельно отмечается, что корпус защищён по стандарту IP69, что означает устойчивость к пыли и воде. Также производитель обещает три года обновлений операционной системы и пять лет — патчей безопасности. Что касается других характеристик, ранее уже было подтверждено, что внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity 7500 Ultra. Экран — 1,5K AMOLED с изгибом по краям, частота обновления — 144 Гц. Ёмкость аккумулятора составит 7050 мАч.
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