Смартфоны Google Pixel 8 сильно подорожают

Официальная презентация серии смартфонов Pixel 8 состоится 4 октября этого года, а чем ближе официальное мероприятие, тем больше информации про устройства сливают в сеть — что вполне ожидаемо. Например, теперь мы имеем представление о том, сколько будут стоить эти смартфоны, и если вы хотите заполучить в свои руки новейшие флагманы Google, то ожидайте, что вам придётся потратить немало денег, поскольку они будут стоить дороже, чем многие ожидали. Судя по полученной нами информации, серия Pixel 8, будет представлена вместе с существенным повышением стоимости по всему миру — но пока что информация представлена только для Европы.

Согласно сообщению инсайдера, базовый вариант смартфона модели будет стоить 875 евро (или около 942 долларов) с НДС и 710 евро (765 долларов) без НДС. Вариант с 256 Гб памяти обойдётся в 949 евро. Если вы хотите приобрести Pixel 8 Pro, то за 128 Гбайт памяти придется заплатить 1235 евро (1331 долларов), за 256 Гбайт — 1309 евро (1411 долларов), а за 512 Гбайт — 1461 евро (1575 долларов). Разумеется, все эти цены указаны с учётом НДС 23%, но цены всё равно значительно выше, чем то, что пользователям приходилось платить за смартфоны Pixel 7. Стоит отметить, что слухи о повышении цен ходили уже давно — инсайдеры ещё в начале года заявляли, что новые устройства серии Pixel 8 могут подорожать от 50 до 100 долл. Это означает, что если европейские цены соответствуют действительности, то и в других регионах следует ожидать такой же цены.
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