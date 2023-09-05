Смартфоны Google Pixel 8 сильно подорожают

Согласно сообщению инсайдера, базовый вариант смартфона модели будет стоить 875 евро (или около 942 долларов) с НДС и 710 евро (765 долларов) без НДС. Вариант с 256 Гб памяти обойдётся в 949 евро. Если вы хотите приобрести Pixel 8 Pro, то за 128 Гбайт памяти придется заплатить 1235 евро (1331 долларов), за 256 Гбайт — 1309 евро (1411 долларов), а за 512 Гбайт — 1461 евро (1575 долларов). Разумеется, все эти цены указаны с учётом НДС 23%, но цены всё равно значительно выше, чем то, что пользователям приходилось платить за смартфоны Pixel 7. Стоит отметить, что слухи о повышении цен ходили уже давно — инсайдеры ещё в начале года заявляли, что новые устройства серии Pixel 8 могут подорожать от 50 до 100 долл. Это означает, что если европейские цены соответствуют действительности, то и в других регионах следует ожидать такой же цены.