Смартфоны HONOR Magic 9 сразу стали бестселлерами в Китае

Компания Honor похвасталась первыми результатами флагманских смартфонов серии Magic 9 на дебютном китайском рынке. Утверждается, что продажи новинок в первые полчаса оказались почти в два раза выше, чем у предыдущего поколения за тот же период. Напомним, что линейка состоит из моделей Magic 9, Magic 9 Super Edition и Magic 9 Pro Max.

Оцененный от 745 долларов HONOR Magic 9 имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,37-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 120 Гц, регулировкой ШИМ с частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 10000 нит, 12 или 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп, 200 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру с 55-Мп квадратным датчиком, поддержку фирменной цветопередачи и визуальные профили ARRI, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, АКБ ёмкостью 8000 мАч.