Смартфоны Huawei Enjoy 7S и Enjoy 8 Plus скоро обновятся до Android 9.0 Pie

Компания Huawei и ее подразделение Honor продолжают обновлять свои смартфоны до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Сейчас уже 23 модели Huawei и Honor получили прошивку EMUI 9.0, а совсем скоро к ним присоединятся Huawei Nova 3i, Honor 8X и Maimang 7, в основе которых лежит фирменный чипсет Kirin 710. Недавно стартовал открытый бета-тест смартфонов на основе платформы Kirin 659 – Honor 9 Youth Edition, Honor 9i, Honor Play 7X, Huawei Enjoy 7S и Huawei Enjoy 8 Plus. В скором времени начнется бета-тест смартфонов Honor 8X Max и Enjoy Max, построенных на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 660. В планах Huawei выпустить Android 9.0 Pie для 150 миллионов пользователей их смартфонов.