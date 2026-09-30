Флагман Huawei Mate 90 уже доступен для предзаказа

Компания Huawei дала старт приему китайских предзаказов на смартфоны серии Mate 90, официальная презентация которых состоится завтра, 1 октября. Итак, Mate 90 выйдет в конфигурациях с 12 ГБ оперативной памяти и с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Mate 90 Pro будет доступен в версиях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Mate 90 Pro Max получит версию 16/512 ГБ, а Mate 90 Pro Max Collector’s Edition с 1 ТБ встроенной памяти. Наконец топовый Mate 90 RS Ultimate Design с двухцветным корпусом в красной, черной и белой расцветок можно будет приобрести в конфигурациях с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти. Технические характеристики и цены будут объявлены завтра.